25 сентября, 21:21

ЦСКА обыграл Зенит и стал трёхкратным победителем Суперкубка ВТБ

Мело Тримбл. Обложка © cskabasket.com / М.Сербин

ЦСКА в третий раз выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, разгромив «Зенит» в финале в Белграде. Матч завершился со счётом 96:79.

Главной звездой встречи стал американский разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, который набрал 26 очков.

Для ЦСКА это уже третья победа в турнире после успехов в 2021 и 2024 годах. «Красно-синие» уверенно контролировали игру почти на протяжении всего матча и лишь в заключительной четверти позволили сопернику сократить отставание.

Сборная России по баскетболу победила египтян в товарищеском матче
Сборная России по баскетболу победила египтян в товарищеском матче

Ранее Life.ru писал, что немцы впервые с 1993 года завоевали титул чемпионов Европы по баскетболу. В финале в Риге команда Германии обыграла Турцию со счётом 88:83. Самым результативным у победителей стал форвард Исаак Бонга, а у турков – центровой Альперен Шенгюн.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

