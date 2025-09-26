ЦСКА обыграл Зенит и стал трёхкратным победителем Суперкубка ВТБ

ЦСКА в третий раз выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ, разгромив «Зенит» в финале в Белграде. Матч завершился со счётом 96:79.

Главной звездой встречи стал американский разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, который набрал 26 очков.

Для ЦСКА это уже третья победа в турнире после успехов в 2021 и 2024 годах. «Красно-синие» уверенно контролировали игру почти на протяжении всего матча и лишь в заключительной четверти позволили сопернику сократить отставание.

