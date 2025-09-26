Интервидение
25 сентября, 23:47

На Камчатке зафиксировали 23 афтершока за сутки, два толчка ощущали жители

Обложка © Life.ru / Kandinsky

За последние сутки на Камчатке зафиксировали 23 афтершока магнитудой от 3,4 до 5,8, два из которых ощущались жителями региона. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Шивелуч на высоту 3,5 километра, при этом на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Учёные отмечают активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова.

На Камчатке объявлен оранжевый код авиационной опасности из-за извержения вулкана
Сутками ранее на Камчатке зафиксировали 16 афтершоков. Один из толчков ощутили жители. Жителям и гостям региона также рекомендуется не приближаться к исполинам.

