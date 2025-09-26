«Не всегда надо сбивать»: Генсек НАТО неожиданно смягчил риторику по российским самолётам

Генсек НАТО Марк Рютте смягчил резкую риторику об уничтожении российских самолётов. Если накануне он призывал открывать огонь по нарушителям воздушных границ альянса, то позже уточнил, что не каждая ситуация требует применения силы.

В эфире CNN Рютте отметил, что реакция должна зависеть от уровня угрозы: если есть прямая опасность для граждан или военных, союзники вправе действовать максимально жёстко, вплоть до уничтожения воздушных целей. Однако если угрозы нет – речь может идти только о сопровождении самолётов до выхода из воздушного пространства НАТО.

Рютте подчеркнул, что альянсу необходима «спокойная и коллективная реакция» и отказался от идеи мгновенного применения силы в любой ситуации. По его словам, внутри НАТО нет разногласий по этому вопросу.

Кроме того, в эфире Bloomberg Television генсек заявил, что альянсу нужно выработать новые подходы к отражению атак беспилотников.

«Это неприемлемо, если вы сбиваете беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые обходятся вам, возможно, в полмиллиона или миллион долларов», – подчеркнул он.

При этом Рютте добавил, что НАТО активно перенимает опыт Украины в борьбе с дронами.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков предупредил НАТО, что сбитый российский самолёт будет означать войну. Он напомнил, что истребители альянса сами нередко нарушают воздушные границы России, но Москва не отвечает силой.