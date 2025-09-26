На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар после падения обломков дрона

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков украинского беспилотника. Пламя охватило около 30 квадратных метров на одной из установок. Пожарные расчёты быстро справились с огнём, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.

Фрагменты дрона также нашли в Темрюкском районе – его части упали прямо на улицу в станице Голубицкой. Там, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Власти отметили, что все службы продолжают работать на местах.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовской областью. Обломки повредили фасад магазина и несколько машин в Ростове-на-Дону, а в хуторе Лагутник загорелась трава. К счастью, и там никто не получил ранений.