26 сентября, 02:32

На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар после падения обломков дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andrey_l

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло возгорание после падения обломков украинского беспилотника. Пламя охватило около 30 квадратных метров на одной из установок. Пожарные расчёты быстро справились с огнём, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.

Фрагменты дрона также нашли в Темрюкском районе – его части упали прямо на улицу в станице Голубицкой. Там, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Власти отметили, что все службы продолжают работать на местах.

Грузовой транспорт загорелся в Ростове-на-Дону во время атаки БПЛА
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовской областью. Обломки повредили фасад магазина и несколько машин в Ростове-на-Дону, а в хуторе Лагутник загорелась трава. К счастью, и там никто не получил ранений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

