Американская звезда Деруло проигнорировал вопросы после 30 часов полёта до Москвы

Американский певец Джейсон Деруло потратил больше суток, чтобы добраться до Москвы. Артист летел почти 30 часов и приземлился в столичном аэропорту вместе с командой из 35 человек. Там его заметил корреспондент Mash, но певец отказался от комментариев и позирования для камеры.

Деруло прилетел в Россию ради двух больших концертов: 26 сентября он выйдет на сцену ЦСКА Арены в Москве, а 28-го выступит в Петербурге на СКА Арене. Вместе с музыкантом зрителей разогреет французский дуэт Les Twins.

Ранее Life.ru писал, что в Россию прилетел рэпер Xzibit, который изменил свой гастрольный график в США ради концерта в Москве. Сначала поклонники сомневались, появится ли он на российской сцене, но артист лично подтвердил: шоу состоится. Ради этого он даже убрал один город из расписания, оставив в туре Сан-Диего, Лас-Вегас и Москву.