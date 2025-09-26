Интервидение
Божена Рынска заплатит штраф за унижение русских

Божена Рынска. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bozhenarynska

Тверской суд Москвы оштрафовал журналистку Божену Рынску (Малашенко) на 20 тысяч рублей за унизительные высказывания о русских. В материалах дела говорится, что в одном из интервью она допустила фразы, задевающие достоинство людей по национальному признаку. Запись появилась в открытом доступе в интернете и вызвала проверку прокуратуры.

После разбирательства Рынску признали виновной по статье о возбуждении ненависти и вражды. Теперь ей придётся заплатить штраф, а её имя официально фигурирует в судебных документах, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что в интервью Божена Рынска публично унизила группу лиц по национальности. После этого в отношении неё возбудили административное дело и передали его в суд. В итоге разбирательство закончилось денежным наказанием в размере 20 тысяч рублей.

