Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 04:29

Российская ПВО уничтожила 55 БПЛА Украины за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 55 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь.

Основной удар пришёлся на акваторию Азовского моря – там сбили 20 дронов, ещё 14 уничтожили над Ростовской областью и столько же над Крымом. Остальные беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

Жертв удалось избежать. Российские средства ПВО продолжают патрулировать воздушное пространство и работать в усиленном режиме.

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку беспилотников в шести районах Ростовской области

Ранее Life.ru писал, что на Афипском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар после падения обломков дрона. Пламя охватило около 30 квадратных метров на одной из установок, но пожарные быстро справились, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar