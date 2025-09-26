Шеф-редактора The Insider* Олевского объявили в федеральный розыск
Тимур Олевский. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Timur Olevskiy
В России объявили в розыск шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского. В правоохранительных органах подтвердили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК, связанной с деятельностью иноагента. Информация о розыске уже появилась в официальной базе МВД.
По данным картотеки, Олевский разыскивается именно как фигурант уголовного дела. Сейчас ему грозит заочный арест и дальнейшее расследование, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что блогер Максим Кац** также оказался в розыске – только уже на уровне Интерпола. Он покинул Россию ещё в феврале 2022 года рейсом Москва — Стамбул и с тех пор не возвращался. Суд в Москве постановил заочно арестовать его по делу, связанному с нарушением законодательства об иностранных агентах.
*СМИ, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.
**Физлицо, признанное Минюстом РФ иностранным агентом.
