Шеф-редактора The Insider* Олевского объявили в федеральный розыск

В России объявили в розыск шеф-редактора издания The Insider* Тимура Олевского. В правоохранительных органах подтвердили, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК, связанной с деятельностью иноагента. Информация о розыске уже появилась в официальной базе МВД.

Ранее Life.ru писал, что блогер Максим Кац** также оказался в розыске – только уже на уровне Интерпола. Он покинул Россию ещё в феврале 2022 года рейсом Москва — Стамбул и с тех пор не возвращался. Суд в Москве постановил заочно арестовать его по делу, связанному с нарушением законодательства об иностранных агентах.