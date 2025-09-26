Прорыв под Харьковом! Российские войска продвинулись на 3 км и вошли в Отрадное

Российские подразделения продвинулись более чем на три километра вглубь обороны украинских сил и заняли позиции в населённом пункте Отрадное Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что продвижение войск стало частью операции по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области. По словам Марочко, ВС РФ «продвинулись более чем на 3 км от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населённый пункт Отрадное».

При этом за последний месяц во время боевых действий в районе Купянска украинские силы понесли ощутимые потери. Согласно данным Минобороны РФ, ВСУ утратили более 1800 человек, 36 танков и другую бронетехнику, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня.