26 сентября, 05:28

Палестина направила заявку на вступление в БРИКС, но пока не получила ответ

Си Цзиньпин и Владимир Путин разговаривают на саммите БРИКС в Казани. Обложка © Life.ru

Палестина официально подала заявку на вступление в БРИКС, стремясь получить статус полноценного участника влиятельного объединения. Однако, по словам палестинского посла в России Абдельхафиза Нофаля, пока ответа на эту инициативу не последовало.

«Мы подали заявку, но, как вы знаете, у Палестины есть определённые условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом», — сообщил дипломат РИА «Новости».

При этом руководству Палестины всё ещё не сообщили конечного решения по этому вопросу.

Ранее Life.ru сообщал, что в следующем году полноправным членом БРИКС собирается стать Пакистан. Руководство страны считает, что таким образом им удастся получить поток иностранных инвестиций и расширить экономическое сотрудничество с участниками организации.

