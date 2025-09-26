Взрыв произошёл на железной дороге под Псковом — губернатор рассказал подробности

На железнодорожных путях рядом со станцией Плюсса в Псковской области утром 26 сентября произошёл взрыв. Подробности сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — уточнил глава региона. По словам Ведерникова, на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Life.ru сообщал, как в Лужском районе Ленинградской области с рельсов сошёл тепловоз с 15 цистернами. Среди причин произошедшего рассматривалась диверсия.