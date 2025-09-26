«Исключить панику»: Эксперт по безопасности оценил план действий для школ при атаках БПЛА

Выданная Минпросвещения РФ инструкция для школ на случай атак дронов является своевременной мерой в новых реалиях, уверен председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин. По его словам, угрозы будут сохраняться до достижения целей СВО, поэтому детальный регламент действий для персонала и учащихся необходим был давно.

Инструкция дополняет существующие правила антитеррористической защиты, чётко прописывая порядок эвакуации из опасных зон. Ключевая задача — обеспечить автоматическое выполнение необходимых действий через регулярные учения. При этом все школы уже оборудованы системами оповещения, а в регионах развёртывается единая система радиоэлектронной борьбы с дронами, что создаёт дополнительный уровень защиты, подчеркнул эксперт.

«То есть существует государственная система защиты. Но если такое случается, что где-то что-то как-то не сработало, то вот на этот случай при оповещении, конечно такая инструкция, куда бежать, очень важна, потому что от этого зависит состояние персонала и школьников. Прежде всего надо исключить панику, и все действия должны носить осознанный, целенаправленный характер», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Напомним, ранее российские школы получили планы и инструкции на случай атаки вражеских беспилотников. Первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев пояснил, что педагоги и ученики уже регулярно проходят учения по такой ситуации. В министерстве также напомнили, что в апреле во всех школах страны прошли масштабные тренировки по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге.