26 сентября, 07:19

Теракт против генерала: Раскрыты детали убийства офицера Генштаба под Москвой

СКР завершил расследование теракта, в котором погиб генерал Москалик

Обложка © Минобороны РФ

Расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, завершено. Обвиняемым по делу проходит Игнат Кузин., сообщило Главное следственное управление СК России.

По данным следствия, убийца был завербован Службой безопасности Украины и по заданию своего куратора изготовил самодельное взрывное устройство. С февраля по апрель 2025 года Кузин готовил теракт и установил взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал Москалик. При взрыве офицер погиб, также было повреждено имущество 20 граждан.

Кузину инкриминируются статьи о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте взрывчатых веществ, а также ряд других преступлений.

Убитый генерал Москалик руководил мониторингом обстановки в зоне СВО

Напомним, 25 апреля в подмосковной Балашихе прогремел взрыв возле жилого дома по бульвару Нестерова. Убит был генерал Ярослав Москалик. По предварительным данным, взорванный автомобиль трижды менял владельцев с начала года и, возможно, его целенаправленно пригнали в район, где произошла трагедия. Спустя всего сутки стало известно о задержании украинского агента, подозреваемого в убийстве генерала Москалика. Суд отправил его в СИЗО.

