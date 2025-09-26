Теракт против генерала: Раскрыты детали убийства офицера Генштаба под Москвой

По данным следствия, убийца был завербован Службой безопасности Украины и по заданию своего куратора изготовил самодельное взрывное устройство. С февраля по апрель 2025 года Кузин готовил теракт и установил взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал Москалик. При взрыве офицер погиб, также было повреждено имущество 20 граждан.