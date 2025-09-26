Подавляющее большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 80% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента. Кроме того, 81% граждан страны выражают доверие главе государства. Информация об этом следует из опроса фонда «Общественное мнение».

«О доверии Владимиру Путину заявил 81% россиян (плюс 1 п. п. за неделю). Также большинство населения (82% — плюс 1 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

Лишь 8% респондентов придерживаются противоположного мнения о работе президента, а 10% не доверяют главе государства.

Данный опрос провели в период с 19 по 21 августа среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 97 населённых пунктах 51 субъекта РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.