Путин: Для России сегодня втройне важна политическая стабильность внутри страны
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность политической стабильности в стране в нынешней ситуации. Граждане это прекрасно понимают, заметил глава государства на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в Кремле.
«Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — сказал Путин.
Встреча, посвящённая итогам единого дня голосования 2025 года, состоялась в Кремле поздно вечером 25 сентября.
Напомним, что вчера у Путина был достаточно загруженный день. Изначально глава государства побывал на ВДНХ, где проходит международный форум World Atomic Week. После этого российский лидер начал встречи в Кремле. Сначала он увиделся с премьер-министром Эфиопии, исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.