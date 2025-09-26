ЕС хочет переступить через свой главный принцип ради санкций в обход «‎друга России»

Еврокомиссия (ЕК) нашла способ, как обойти нежелание Венгрии голосовать за пролонгацию антироссийских санкций, в частности предлагается полностью поменять механизм продления действия рестрикций. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Как утверждается в статье, представители Еврокомиссии хотят продлевать санкции путём голосования, когда решение принимается не единогласно, а квалифицированным большинством стран. По мнению авторов инициативы, это «снизит риски» того, что «друг России» может заблокировать процесс или повлиять на решение по замороженным активам РФ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разработать ряд торговых ограничений, чтобы поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» существенно сократились. Нападки со стороны ЕС на указанные страны связаны с тем, что они не хотят поддерживать санкции против Москвы.