26 сентября, 08:02

ЕС хочет переступить через свой главный принцип ради санкций в обход «‎друга России»

Politico: ЕК хочет поменять механизм продления санкций из-за вето Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Еврокомиссия (ЕК) нашла способ, как обойти нежелание Венгрии голосовать за пролонгацию антироссийских санкций, в частности предлагается полностью поменять механизм продления действия рестрикций. Об этом сообщило европейское издание Politico.

Как утверждается в статье, представители Еврокомиссии хотят продлевать санкции путём голосования, когда решение принимается не единогласно, а квалифицированным большинством стран. По мнению авторов инициативы, это «снизит риски» того, что «друг России» может заблокировать процесс или повлиять на решение по замороженным активам РФ.

Еврокомиссия утвердила содержание 19-го пакета санкций против России

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разработать ряд торговых ограничений, чтобы поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» существенно сократились. Нападки со стороны ЕС на указанные страны связаны с тем, что они не хотят поддерживать санкции против Москвы.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
