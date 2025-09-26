С 2027 года в России вступит новый ГОСТ на пиво: ужесточат правила и состав

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пива — впервые с 2012 года. Документ вступит в силу с января 2027-го, сообщает «Коммерсантъ».

Разработка велась с 2019 года ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП).

Главные новшества:

Впервые вводятся критерии идентификации пива для борьбы с фальсификатом.

Не менее 80% состава должно приходиться на солод, из них только 2% могут быть заменены сахаросодержащими продуктами.

Пивом можно называть только напиток, в котором спирт образовался естественным брожением сусла из солода и хмеля. Добавление спирта или ароматизаторов исключается.

Расширен список допустимых солодов: помимо ячменного и пшеничного разрешат ржаной, гречишный, просяной и другие.

Председатель совета СРП Даниил Бриман отметил, что недобросовестные производители часто снижают долю солода ради экономии. Новый стандарт позволит эффективнее выявлять такие нарушения.

