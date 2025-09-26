Интервидение
С 2027 года в России вступит новый ГОСТ на пиво: ужесточат правила и состав

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966 г.) режиссера Леонида Гайдая © Мосфильм

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пива — впервые с 2012 года. Документ вступит в силу с января 2027-го, сообщает «Коммерсантъ».

Разработка велась с 2019 года ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности по инициативе Союза российских пивоваров (СРП).

Главные новшества:

  • Впервые вводятся критерии идентификации пива для борьбы с фальсификатом.
  • Не менее 80% состава должно приходиться на солод, из них только 2% могут быть заменены сахаросодержащими продуктами.
  • Пивом можно называть только напиток, в котором спирт образовался естественным брожением сусла из солода и хмеля. Добавление спирта или ароматизаторов исключается.
  • Расширен список допустимых солодов: помимо ячменного и пшеничного разрешат ржаной, гречишный, просяной и другие.

Председатель совета СРП Даниил Бриман отметил, что недобросовестные производители часто снижают долю солода ради экономии. Новый стандарт позволит эффективнее выявлять такие нарушения.

Ранее врач Марк Гадзиян отказался от алкоголя и рассказал об изменениях через месяц. Медик объяснил, что даже небольшое количество алкоголя в его рационе начало вызывать дискомфорт, проявлявшийся в появлении лишнего веса, утренней раздражительности, отёчности лица, снижении продуктивности и повышенной тревожности.

Чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья.

