Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, глава РФ иначе оценивает окончание холодной войны и распад Советского Союза.

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я», — сказала она в интервью Der Spiegel.

Осознание различий в их позициях пришло Меркель во время одного из первых разговоров, когда Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой XX века. Для канцлера Германии же это событие стало «счастьем всей жизни». Уже тогда Меркель поняла, что они с президентом России занимают противоположные стороны баррикад.

Ранее в Совфеде заявили, что Ангела Меркель сыграла ключевую роль в разворачивании крупнейшего миграционного кризиса в истории Европы. Её стремление продемонстрировать приверженность либеральным ценностям, несмотря на отсутствие глубокого понимания ситуации, и вера в возможность справиться с неограниченной миграцией, вызывали недоумение у многих её коллег.