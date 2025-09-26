На Урале пассажиры чуть не линчевали сотрудника авиакомпании из-за задержки рейса

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс в турецкую Анталью авиакомпании Azur Air задержали более чем на сутки, что вызвало бунт среди пассажиров. Об этом пишет E1.

Как сообщил очевидец, людей гоняли туда-сюда. На место даже вызвали транспортную прокуратуру и полицию, так как разгневанная публика едва не учинила самосуд над представителем перевозчика. В соцсетях появились видео, где толпа скандирует «Самолёт!».

В пресс-службе Azur Air объяснили задержку необходимостью замены воздушного судна, подчеркнув, что безопасность является приоритетом. Пассажирам предоставили гостиницу.

Ранее более 350 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса. Инцидент произошёл также с авиакомпанией Azur Air.