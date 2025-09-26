На Урале пассажиры чуть не линчевали сотрудника авиакомпании из-за задержки рейса
Обложка © ТАСС / Роман Наумов/URA.RU
В екатеринбургском аэропорту Кольцово рейс в турецкую Анталью авиакомпании Azur Air задержали более чем на сутки, что вызвало бунт среди пассажиров. Об этом пишет E1.
Как сообщил очевидец, людей гоняли туда-сюда. На место даже вызвали транспортную прокуратуру и полицию, так как разгневанная публика едва не учинила самосуд над представителем перевозчика. В соцсетях появились видео, где толпа скандирует «Самолёт!».
В пресс-службе Azur Air объяснили задержку необходимостью замены воздушного судна, подчеркнув, что безопасность является приоритетом. Пассажирам предоставили гостиницу.
Ранее более 350 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса. Инцидент произошёл также с авиакомпанией Azur Air.
