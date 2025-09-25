Интервидение
25 сентября, 09:17

«Не протестуют, но в шоке»: Китайцы остались спать на полу в Шереметьево после столкновения бортов

Туристов из КНР оставили ночевать на полу после ЧП с самолётами в Шереметьево

Обложка © Life.ru

Вчера вечером, 24 сентября, в аэропорту Шереметьево произошло столкновение между самолётом китайской авиакомпании и российским лайнером, что привело к задержке вылета. Корреспондент «Газеты.ru», находящийся на месте событий, сообщил, что пассажирам пришлось провести ночь в аэропорту, используя туристические коврики в качестве спальных мест.

Людей разместили в терминале С, и начиная с восьми часов вечера они вынуждены ночевать на спортивных ковриках, предоставленных администрацией аэропорта.

«Причём вылет обещан в формате «мы попробуем посадить» в 15:00. Китайцы не протестуют, но явно в шоке», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне вечером хвост самолёта авиакомпании «Россия» «вырвало» перед вылетом из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение, которое произошло с бортом китайской авиакомпании. Самолёт Airbus A330 отстранили от полётов. СК начал проверку случившегося.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

