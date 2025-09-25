ЧП с «‎вырванным» хвостом самолёта в московском аэропорту Шереметьево расследует СК

Следователи проводят проверку по факту инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где один из самолётов, двигаясь к месту стоянки, зацепил крылом другой лайнер. Об этом сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Вечером 24 сентября 2025 года при движении воздушного судна AIRBUS к месту стоянки на территории аэропорта произошло столкновение с другим самолётом типа Сухой Суперджет. По предварительным данным, законцовка правого крыла первого самолёта повредила руль направления второго самолёта», — информирует управление.

По данным Росавиации, самолёт Airbus A330 принадлежит авиакомпании Hainan Airlines, борт совершил посадку в Москве по возвращении из Пекина. А Superjet 100 авиакомпании «Россия» только готовился к вылету в Санкт-Петербург, всех пассажиров отправили по маршруту резервным бортом. Самолёт китайского перевозчика был отогнан на стоянку, всех находившихся на борту временно расселили по гостиницам. Как подчеркнули в Росавиации, в результате столкновения пострадавших нет, повреждения зафиксированы у обоих лайнеров.