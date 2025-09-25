Интервидение
25 сентября, 07:57

Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов

Обложка © Life.ru

Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов, причём, как пишет E1.ru, многие пассажиры узнали о задержке уже в аэропорту.

Некоторые туристы не стали ждать так долго, и уехали с чемоданами домой.

В авиакомпании Azur Air объяснили, что задержка рейса была связана с заменой самолёта.

Более 350 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса
А накануне самолёт авиакомпании «Россия» получил повреждение при подготовке к вылету из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с бортом другой авиакомпании. В итоге самолёт Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines тоже отстранили от полётов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Вишнякова
