Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов

Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов, причём, как пишет E1.ru, многие пассажиры узнали о задержке уже в аэропорту.

Некоторые туристы не стали ждать так долго, и уехали с чемоданами домой.

В авиакомпании Azur Air объяснили, что задержка рейса была связана с заменой самолёта.