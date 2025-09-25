Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов
Обложка © Life.ru
Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Турцию задержали на 16 часов, причём, как пишет E1.ru, многие пассажиры узнали о задержке уже в аэропорту.
Некоторые туристы не стали ждать так долго, и уехали с чемоданами домой.
В авиакомпании Azur Air объяснили, что задержка рейса была связана с заменой самолёта.
А накануне самолёт авиакомпании «Россия» получил повреждение при подготовке к вылету из Шереметьево в Санкт-Петербург. Причиной стало столкновение с бортом другой авиакомпании. В итоге самолёт Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines тоже отстранили от полётов.
