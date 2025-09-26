Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 09:09

ЕС предрекли катастрофу из-за приказа Зеленского идти в «контрнаступ» без оружия и солдат

Медведчук заявил о катастрофических последствиях новых призывов Зеленского

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский своими постоянными запросами на оружие и финансирование конфликта рискует спровоцировать серьёзный кризис в Европейском союзе и Великобритании, ресурсы которых на исходе. Такое заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина», экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский показывает намерение начать новый «контрнаступ», что в сложившейся ситуации на фронте выглядит безумием. У Европы нет денег, у Украины – солдат, у США – бесплатного оружия, впрочем, и за большие деньги его достать трудно». — отметил он.

По мнению политика, после встречи с Дональдом Трампом нелегитимный украинский лидер настроен на эскалацию боевых действий, для ведения которых у него отсутствуют необходимые средства. Медведчук убеждён, что аналогичный дефицит ресурсов наблюдается и в европейских странах, которые Киев может увлечь за собой в пропасть.

Трампа убеждают быстро подготовить план на случай падения Украины
Трампа убеждают быстро подготовить план на случай падения Украины

Напомним, Зеленский заявил, что в рамках новой военной помощи США намерены снабдить Украину боеприпасами для систем HIMARS и ракетами для ПВО Patriot. Первый миллиард долларов помощи поступит от европейских стран, которые профинансируют два пакета по 500 миллионов каждый. В целом, сумма поддержки может составить около 3,6 миллиарда долларов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar