Nordwind Airlines возобновит рейсы из РФ во Вьетнам после пятилетней паузы

Прямое авиасообщение между Россией и вьетнамским аэропортом Камрань возобновляется после пятилетнего перерыва, вызванного ограничениями пандемии. Об этом сообщила председатель совета участников туроператора Pegas Misr Vietnam Travel company Ltd. Хоанг Тхи Фонг Тху.

«Совместно с авиакомпанией Nordwind Airlines группы Pegas Touristik мы организуем чартерные рейсы для доставки российских туристов в Кханьхоа на отдых. Первый рейс из Москвы в Камрань, рассчитанный на почти 380 пассажиров, состоится 29 сентября», — рассказала глава компании ТАСС.

По словам Хоанг Тхи Фонг Тху, с октября туроператор будет выполнять от 18 до 22 чартерных рейсов ежемесячно. Полёты будут осуществляться в Камрань из семи городов России, включая Москву, Санкт-Петербург и Владивосток, что позволит доставлять на курорты провинции Кханьхоа примерно 6,8 тысячи российских туристов каждый месяц.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сообщил о планах возобновления прямого авиасообщения с Филиппинами уже в октябре текущего года. Соответствующее заявление он сделал в ходе пленарного заседания совместной российско-филиппинской комиссии.