26 сентября, 09:32

Москвичам рассказали, на сколько уменьшится световой день в октябре

В течение октября световой день в Москве станет меньше на два с лишним часа

Обложка © Kandinsky 4.1 / Life.ru

В октябре продолжительность светового дня в Москве сократится на 2 часа 15 минут, достигнув к концу месяца 9 часов 19 минут. Об этом ТАСС сообщили в Московском планетарии

«Продолжительность светового дня за октябрь уменьшится с 11 часов 34 минут до 9 часов 19 минут. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца уменьшится за это время с 31 до 20 градусов», — говорится в сообщении.

В октябре Солнце будет находиться в созвездии Девы. Наблюдать за его поверхностью можно с помощью телескопа, оснащённого специальным солнечным фильтром для защиты глаз от ожогов.

Осень громит желудок, сердце и спину? Как пережить сезон без обострений
Ранее Life.ru рассказал, что в сразу две столицы России пережили самую холодную ночь с начала осени. Так, в Москве температура опустилась до +5,8°. При этом в Санкт-Петербурге самая холодная ночь показала +3,3°.

Наталья Афонина
