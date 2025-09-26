Москвичам рассказали, на сколько уменьшится световой день в октябре

В октябре продолжительность светового дня в Москве сократится на 2 часа 15 минут, достигнув к концу месяца 9 часов 19 минут. Об этом ТАСС сообщили в Московском планетарии

«Продолжительность светового дня за октябрь уменьшится с 11 часов 34 минут до 9 часов 19 минут. Эти данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца уменьшится за это время с 31 до 20 градусов», — говорится в сообщении.

В октябре Солнце будет находиться в созвездии Девы. Наблюдать за его поверхностью можно с помощью телескопа, оснащённого специальным солнечным фильтром для защиты глаз от ожогов.

