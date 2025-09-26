Награждение финалистов «Семейной зарницы» прошло в музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде

В Волгограде завершилась Всероссийская игра «Семейная зарница», финальные мероприятия которой прошли в музее-панораме «Сталинградская битва». Об этом сообщили организаторы мероприятия, включая Государственный фонд «Защитники Отечества» и движение «Юнармия».

«Участники Всероссийской игры «Семейная зарница» не только показали навыки и умения, проявили силу и мужество, но и ещё раз доказали, что сообща можно преодолеть любые трудности. Крепость семейных уз — важнейшая ценность современного общества, поэтому игра стала не просто испытанием на ловкость и скорость. Это символ преемственности поколений, важности сохранения и передачи исторической памяти о славном прошлом нашей страны, её культуре и традициях», — отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, напомнив, что предложение проводить «Семейную зарницу» в Год защитника Отечества и затем на ежегодной основе принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

В соревнованиях участвовали 24 семейные команды из восьми федеральных округов, включая ветеранов специальной военной операции и их родственников. Участники прошли подготовку по выживанию, управлению беспилотниками, тактической медицине и огневой подготовке, а также приняли участие в творческих конкурсах и военно-тактической игре на местности. Победителем общего зачёта стала семья Домородовых из Волгоградской области.

А 21 сентября состоялся финал игры «Зарница 2.0». Мероприятие проводилось на полигоне «Волжский» в Волгоградской области. В борьбе сошлись команды «Ока» и «Кама» — в каждой по 240 молодых людей со всей России, выступавших от ведомств и международных представительств.