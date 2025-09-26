В Казани ФСБ задержала банду обнальщиков с доходом в 114 миллионов рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
В Казани задержали банду, которая незаконно обналичивала деньги. Её доход превысил 114 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Татарстану. Группой руководил 55-летний мужчина, который искал клиентов и распределял деньги.
По версии ФСБ, преступники контролировали фирмы-однодневки. Они получали на их счета безналичные платежи, а затем выводили эти деньги в наличность. За свои услуги брали 17% от каждой операции. Возбуждено уголовное дело, идут следственные действия.
«Фигуранты дела контролировали поступление безналичных денежных средств на расчётные счета подконтрольных им организаций, выводили денежные средства в наличный оборот. Вознаграждение составляло 17% от каждой незаконной банковской операции», — рассказали в пресс-службе ведомства
