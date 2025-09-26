Интервидение
26 сентября, 09:49

Российские военные за неделю уничтожили 24 авиабомбы и пять снарядов HIMARS

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные за последнюю семидневку нейтрализовали два десятка управляемых авиабомб и пять реактивных снарядов американских РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1 724 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 55 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Основная часть атаки дронов была направлена на акваторию Азовского моря, где нейтрализовали 20 аппаратов. Над Ростовской областью и Крымом уничтожили по 14 БПЛА, а над другими регионами Юга и Центральной России — остальные. Жертв удалось избежать.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

