Сотрудники DNS сложили в гармошку телевизор за 400 тысяч, лишив мужчину покупки через пару минут

В Ленинградской области сотрудники DNS повредили дорогущий телевизор стоимостью около 400 тысяч рублей. Инцидент произошёл в одном из торговых центров, когда работники перевозили технику по эскалатору.

Сотрудники DNS сломали телевизор за 400 000 рублей. Видео © Mash

Коробка от телевизора оказалась слишком высокой и застряла, упершись в потолок. В итоге покупка просто смялась с гармошку и соответственно моментально сломалась. Кто именно из сотрудников магазина принял решение транспортировать крупногабаритный товар таким образом — неизвестно.

По предварительным данным, сотрудники DNS перевозили телевизор диагональю 65 дюймов или больше. Парням следовало использовать грузовой лифт или лестницу, а не эскалатор. Понесут ли они какое-то наказание за произошедшее — неизвестно.

Возможно, для покупателя такая трагедия с телевизором стала настоящим знаком и техника на самом деле ему не понадобится. Россиян уже предупредили, что в период с 27 сентября до 20 октября могут появиться помехи на экранах из-за солнечной интерференции. Всё равно смотреть программы будет сложно, поэтому и не нужен ему этот телевизор за 400 тысяч рублей.