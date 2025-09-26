Интервидение
26 сентября, 10:28

Сотрудники DNS сложили в гармошку телевизор за 400 тысяч, лишив мужчину покупки через пару минут

Обложка © Kandinsky 4.1 / Life.ru

В Ленинградской области сотрудники DNS повредили дорогущий телевизор стоимостью около 400 тысяч рублей. Инцидент произошёл в одном из торговых центров, когда работники перевозили технику по эскалатору.

Сотрудники DNS сломали телевизор за 400 000 рублей. Видео © Mash

Коробка от телевизора оказалась слишком высокой и застряла, упершись в потолок. В итоге покупка просто смялась с гармошку и соответственно моментально сломалась. Кто именно из сотрудников магазина принял решение транспортировать крупногабаритный товар таким образом — неизвестно.

По предварительным данным, сотрудники DNS перевозили телевизор диагональю 65 дюймов или больше. Парням следовало использовать грузовой лифт или лестницу, а не эскалатор. Понесут ли они какое-то наказание за произошедшее — неизвестно.

Возможно, для покупателя такая трагедия с телевизором стала настоящим знаком и техника на самом деле ему не понадобится. Россиян уже предупредили, что в период с 27 сентября до 20 октября могут появиться помехи на экранах из-за солнечной интерференции. Всё равно смотреть программы будет сложно, поэтому и не нужен ему этот телевизор за 400 тысяч рублей.

