Парламент Словакии одобрил закрепление в конституции только двух полов
В Словакии парламент утвердил поправки к Конституции, которые документально закрепляют существование только двух полов — мужского и женского. Документ далее последует на подпись президенту страны и вступит в силу. Заседание транслировалось на сайте самого парламента.
«Присутствовали 99 депутатов, 90 — за, одобрено», — отметил председатель кабмина Рихард Раши, комментируя результаты голосования.
Напомним, премьер-министр республики Роберт Фицо ещё в начале этого года говорил, что в конституции Словакии закрепят положение о признании только мужского и женского полов. По словам Фицо, в стране не будет граждан, которые считают себя вертолётом, лебедем, кошкой или медведем.
