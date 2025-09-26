Интервидение
26 сентября, 10:16

Парламент Словакии одобрил закрепление в конституции только двух полов

Обложка © freepik

В Словакии парламент утвердил поправки к Конституции, которые документально закрепляют существование только двух полов — мужского и женского. Документ далее последует на подпись президенту страны и вступит в силу. Заседание транслировалось на сайте самого парламента.

«Присутствовали 99 депутатов, 90 — за, одобрено», отметил председатель кабмина Рихард Раши, комментируя результаты голосования.

Напомним, премьер-министр республики Роберт Фицо ещё в начале этого года говорил, что в конституции Словакии закрепят положение о признании только мужского и женского полов. По словам Фицо, в стране не будет граждан, которые считают себя вертолётом, лебедем, кошкой или медведем.

