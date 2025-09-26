Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 10:53

«Захотел и наорал»: Эксперт по этикету назвал причину ссоры Трампа с женой на борту вертолёта

Эксперт Кобелюк: Ссора Дональда и Мелании Трамп могла быть бытовым спором

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с супругой Меланией укладывается в линию поведения американского лидера, который не привык следовать этикету. Вместо этого всегда демонстрирует своё отношение к тем или иным вещам публично, заявил в беседе с Life.ru эксперт по переговорам и этикету Алексей Кобелюк.

Чтобы понять произошедшее, нужно прежде всего помнить, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который не привык сдерживать эмоции и неоднократно выяснял отношения публично. Вспомним его перепалку с Зеленским в Овальном кабинете или его поведение на саммите «Большой семёрки», когда он уехал, будучи недовольным приёмом.

Алексей Кобелюк

Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Чтобы понять произошедшее, нужно прежде всего помнить, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который не привык сдерживать эмоции и неоднократно выяснял отношения публично. Вспомним его перепалку с Зеленским в Овальном кабинете или его поведение на саммите «Большой семёрки», когда он уехал, будучи недовольным приёмом.
Чтобы понять произошедшее, нужно прежде всего помнить, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который не привык сдерживать эмоции и неоднократно выяснял отношения публично. Вспомним его перепалку с Зеленским в Овальном кабинете или его поведение на саммите «Большой семёрки», когда он уехал, будучи недовольным приёмом.

Трамп ведёт себя так, как считает нужным. В его картине мира нет места условностям и пиетету. Поэтому если он счёл необходимым поговорить с супругой на повышенных тонах — а видео это подтверждает, — он так и поступит, невзирая на прессу или общественное пространство. Не стоит забывать, что Трамп почти всю свою жизнь находится в поле зрения СМИ. Публичность для него — естественная среда. Он актёр, и он всегда играет на публику, напомнил наш собеседник.

«Возможно, о нём давно не вспоминали в ином ключе, кроме политических неудач. На видео видно, что Мелания не хочет слушать его доводы: он что-то пытается ей доказать, в чём-то убедить. Содержание разговора нам неизвестно. Это мог быть как бытовой спор, так и разговор о большой политике, поскольку Мелания Трамп — одна из немногих первых леди, которая позволяет себе независимые политические жесты. Достаточно вспомнить, как она преподнесла книгу или отчёт о боевых действиях на Украине», — подчеркнул Кобелюк.

Что касается заголовков западной прессы о ссоре, скорее всего, это была обычная беседа на повышенных тонах, какие случаются в любой семье десятки раз за жизнь. А то, что американский президент и его супруга, зная о камерах, не стали себя сдерживать, говорит лишь о том, что тема разговора была для них важнее соблюдения политического пиетета, предположил эксперт.

Таким образом, наша задача — позволить Трампу продолжать играть свою роль. Ведь каждое его действие рассчитано на публику, сделано ярко и с полной уверенностью в собственной правоте в данный момент. И, как правило, всё заканчивается довольно быстро — будь то через 20 минут, как ссора, или через 120 дней, как его попытка урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Алексей Кобелюк

Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Таким образом, наша задача — позволить Трампу продолжать играть свою роль. Ведь каждое его действие рассчитано на публику, сделано ярко и с полной уверенностью в собственной правоте в данный момент. И, как правило, всё заканчивается довольно быстро — будь то через 20 минут, как ссора, или через 120 дней, как его попытка урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
Таким образом, наша задача — позволить Трампу продолжать играть свою роль. Ведь каждое его действие рассчитано на публику, сделано ярко и с полной уверенностью в собственной правоте в данный момент. И, как правило, всё заканчивается довольно быстро — будь то через 20 минут, как ссора, или через 120 дней, как его попытка урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
Проблемы с психикой? Американист объяснил, почему Трамп корчит из себя «крутого ковбоя»
Проблемы с психикой? Американист объяснил, почему Трамп корчит из себя «крутого ковбоя»

Напомним, журналисты сняли ссору Дональда Трампа с его супругой Меланией в салоне вертолёта. В объективы камер попала перепалка с супругой — американский президент энергично жестикулировал, первая леди отрицательно качала головой. В какой-то момент глава США указал на жену пальцем. После этого они вышли к публике и выглядели при этом довольно раздражёнными.

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дональд Трамп
  • Мелания Трамп
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar