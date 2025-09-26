«Захотел и наорал»: Эксперт по этикету назвал причину ссоры Трампа с женой на борту вертолёта

Публичный конфликт президента США Дональда Трампа с супругой Меланией укладывается в линию поведения американского лидера, который не привык следовать этикету. Вместо этого всегда демонстрирует своё отношение к тем или иным вещам публично, заявил в беседе с Life.ru эксперт по переговорам и этикету Алексей Кобелюк.

Чтобы понять произошедшее, нужно прежде всего помнить, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который не привык сдерживать эмоции и неоднократно выяснял отношения публично. Вспомним его перепалку с Зеленским в Овальном кабинете или его поведение на саммите «Большой семёрки», когда он уехал, будучи недовольным приёмом. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Трамп ведёт себя так, как считает нужным. В его картине мира нет места условностям и пиетету. Поэтому если он счёл необходимым поговорить с супругой на повышенных тонах — а видео это подтверждает, — он так и поступит, невзирая на прессу или общественное пространство. Не стоит забывать, что Трамп почти всю свою жизнь находится в поле зрения СМИ. Публичность для него — естественная среда. Он актёр, и он всегда играет на публику, напомнил наш собеседник.

«Возможно, о нём давно не вспоминали в ином ключе, кроме политических неудач. На видео видно, что Мелания не хочет слушать его доводы: он что-то пытается ей доказать, в чём-то убедить. Содержание разговора нам неизвестно. Это мог быть как бытовой спор, так и разговор о большой политике, поскольку Мелания Трамп — одна из немногих первых леди, которая позволяет себе независимые политические жесты. Достаточно вспомнить, как она преподнесла книгу или отчёт о боевых действиях на Украине», — подчеркнул Кобелюк.

Что касается заголовков западной прессы о ссоре, скорее всего, это была обычная беседа на повышенных тонах, какие случаются в любой семье десятки раз за жизнь. А то, что американский президент и его супруга, зная о камерах, не стали себя сдерживать, говорит лишь о том, что тема разговора была для них важнее соблюдения политического пиетета, предположил эксперт.

Таким образом, наша задача — позволить Трампу продолжать играть свою роль. Ведь каждое его действие рассчитано на публику, сделано ярко и с полной уверенностью в собственной правоте в данный момент. И, как правило, всё заканчивается довольно быстро — будь то через 20 минут, как ссора, или через 120 дней, как его попытка урегулировать конфликт между Россией и Украиной. Алексей Кобелюк Эксперт по переговорам и деловому протоколу

Напомним, журналисты сняли ссору Дональда Трампа с его супругой Меланией в салоне вертолёта. В объективы камер попала перепалка с супругой — американский президент энергично жестикулировал, первая леди отрицательно качала головой. В какой-то момент глава США указал на жену пальцем. После этого они вышли к публике и выглядели при этом довольно раздражёнными.