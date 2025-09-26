Проблемы с психикой? Американист объяснил, почему Трамп корчит из себя «крутого ковбоя»
Политолог Блохин: Трамп одновременно изображает и бизнесмена, и политика
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Президент США Дональд Трамп пытается одновременно угодить как «ястребам» Республиканской партии, так и сторонникам нормализации отношений с Россией, совмещая образ «крутого ковбоя» с интересами своих финансовых доноров, уверен политолог Константин Блохин. По его словам, американский лидер одновременно изображает и бизнесмена, и политика.
В действиях Трампа сочетаются как бизнес-подход, позволяющий извлекать выгоду из украинского конфликта, так и политическое стремление оторвать Москву от Пекина. Однако, по мнению американиста, хозяин Белого дома сталкивается с серьёзными ограничениями: противодействием Европы в мирных инициативах и сопротивлением «глубинного государства» при попытках улучшить отношения с Россией.
«Это не проблемы с психикой. В целом это попытка угодить всем и усидеть на нескольких стульях одновременно <...> Это ещё и попытка показать себя новым «рейгером», крутым ковбоем, а также умаслить финансовых доноров Республиканской партии, которые стоят за партией, то есть «глубинное государство», — подчеркнул собеседник РИАМО.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Россия якобы ведёт бесцельную борьбу на Украине. По его словам, данный конфликт при наличии реальной военной мощи мог бы завершиться за несколько дней. Также президент США охарактеризовал нашу страну как «бумажного тигра». Позже в Кремле поправили Трампа, а в Госдуме показали главе Белого дома, кто здесь тигр.
