Проблемы с психикой? Американист объяснил, почему Трамп корчит из себя «крутого ковбоя»

Президент США Дональд Трамп пытается одновременно угодить как «ястребам» Республиканской партии, так и сторонникам нормализации отношений с Россией, совмещая образ «крутого ковбоя» с интересами своих финансовых доноров, уверен политолог Константин Блохин. По его словам, американский лидер одновременно изображает и бизнесмена, и политика.

В действиях Трампа сочетаются как бизнес-подход, позволяющий извлекать выгоду из украинского конфликта, так и политическое стремление оторвать Москву от Пекина. Однако, по мнению американиста, хозяин Белого дома сталкивается с серьёзными ограничениями: противодействием Европы в мирных инициативах и сопротивлением «глубинного государства» при попытках улучшить отношения с Россией.

«Это не проблемы с психикой. В целом это попытка угодить всем и усидеть на нескольких стульях одновременно <...> Это ещё и попытка показать себя новым «рейгером», крутым ковбоем, а также умаслить финансовых доноров Республиканской партии, которые стоят за партией, то есть «глубинное государство», — подчеркнул собеседник РИАМО.