Журналисты засняли пылкую ссору Трампа с женой Меланией в вертолёте

Дональд и Мелания Трамп поссорились в вертолёте перед тем, как выйти из салона. На видео американский президент наклонился к жене, сидя в кресле, и указал на неё пальцем. Первая леди отвечала на его слова, мотая головой. После этого они покинули борт, выглядя напряжёнными.