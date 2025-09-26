Интервидение
26 сентября, 07:24

Журналисты засняли пылкую ссору Трампа с женой Меланией в вертолёте

Обложка © ТАСС / AP / Luis M. Alvarez

Прибывшим в аэропорт журналистам удалось заснять ссору президента США Дональда Трампа с его женой Меланией на борту вертолёта Marine One. На кадрах пара активно жестикулирует, а первая леди качает головой в ответ на выпады супруга.

Дональд и Мелания Трамп поссорились в вертолёте перед тем, как выйти из салона. На видео американский президент наклонился к жене, сидя в кресле, и указал на неё пальцем. Первая леди отвечала на его слова, мотая головой. После этого они покинули борт, выглядя напряжёнными.

Ранее глава Белого дома дал совет президенту Франции Эмманюэлю Макрону об отношениях с его женой. Тогда французский лидер получил от Брижит Макрон пощёчину. Видео вызвало бурную реакцию в Сети. Сам Макрон попытался сгладить инцидент, заявив, что это было «дурачество» и что подобные сцены — часть их «живой» семейной жизни. Однако многие сочли такое объяснение неубедительным.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Мелания Трамп
  • Дональд Трамп
  • США
  • Общество
