Работница агрофирмы пострадала при атаке дрона на Курскую область

В результате обстрела Рыльского района Курской области на агрофирме «Рыльская» пострадала местная работница. О происшествии сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки. К счастью, её жизни ничего не угрожает, медики оказали всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.

