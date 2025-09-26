Интервидение
26 сентября, 12:30

Работница агрофирмы пострадала при атаке дрона на Курскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В результате обстрела Рыльского района Курской области на агрофирме «Рыльская» пострадала местная работница. О происшествии сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки. К счастью, её жизни ничего не угрожает, медики оказали всю необходимую помощь», — сообщил губернатор.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО сбили несколько беспилотников над Ростовской областью. В результате падения обломков в Ростове-на-Дону был повреждён фасад магазина и припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в хуторе Лагутник возник пожар. По предварительной информации, в обоих происшествиях обошлось без пострадавших.

