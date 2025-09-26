Большой кит заплыл в бухту Золотой Рог в центре Владивостока и попал на видео

Крупный кит заплыл в акваторию бухты Золотой Рог в самом центре Владивостока, удивив жителей и гостей города — такие морские гиганты крайне редко появляются вблизи центральной набережной города. Кадры опубликовал местный телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

Кит в центральной бухте Владивостока. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Морской обитатель иногда поднимался на поверхность и запускал фонтаны в воздух. А в один момент свидетели смогли заснять эффектный прыжок из воды.

Ранее Life.ru показывал, как в Краснодарском крае выпустили в черноморскую акваторию краснокнижного дельфина-афалина (вид занесён в Красную книгу), на две недели заплывшего в местную реку Бейсуг. Перед отправкой в вольное плавание специалисты тщательно проверили состояние здоровья животного и убедились, что его здоровье в порядке.