Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 11:11

Большой кит заплыл в бухту Золотой Рог в центре Владивостока и попал на видео

Крупный кит заплыл в акваторию бухты Золотой Рог в самом центре Владивостока, удивив жителей и гостей города — такие морские гиганты крайне редко появляются вблизи центральной набережной города. Кадры опубликовал местный телеграм-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока».

Кит в центральной бухте Владивостока. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Морской обитатель иногда поднимался на поверхность и запускал фонтаны в воздух. А в один момент свидетели смогли заснять эффектный прыжок из воды.

Киты-убийцы чуть не потопили две яхты у берегов Испании
Киты-убийцы чуть не потопили две яхты у берегов Испании

Ранее Life.ru показывал, как в Краснодарском крае выпустили в черноморскую акваторию краснокнижного дельфина-афалина (вид занесён в Красную книгу), на две недели заплывшего в местную реку Бейсуг. Перед отправкой в вольное плавание специалисты тщательно проверили состояние здоровья животного и убедились, что его здоровье в порядке.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shuttertock / FOTODOM / Tory Kallman

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar