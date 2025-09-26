Президент Грузии Кавелашвили призвал Трампа начать отношения с чистого листа

Президент Грузии Михаил Кавелашвили признался, что во время общения с американским коллегой Дональдом Трампом призвал его начать межгосударственные отношения «с чистого листа». Встреча политиков прошла в рамках 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я сообщил президенту США, что настало время начать наши отношения с чистого листа, на что он мне ответил, что проследит за этим вопросом, и обещал, что обязательно вернётся к этой теме и свяжется со мной, подождём ответа», — пояснил Кавелашвили журналистам.

Ранее грузинский политик жестко ответил Владимиру Зеленскому. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что украинскому президенту придется отвечать за то, что он сделал с собственной страной. По его словам, Зеленскому стоит задуматься о потерях Украины и последствиях для народа.