Каждая третья россиянка готова рожать без брака

В России женщины стали проще смотреть на возможность заводить ребёнка вне брака. Успешные представительницы прекрасного пола, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц не считают, что нужно выходить замуж ради детей. Такие данные опроса приводит SuperJob, респондентами стали 1600 граждан РФ.

Как говорится в исследовании, почти в полтора раза выросла доля россиян, которые полагают, что вступать в брак для рождения детей не обязательно (с 18 до 26%). Доля тех, кто поддерживает семью и деторождение, сократилась с 38 до 36%. Необязательным брак назвали 24% женщин и 27% мужчин. Примечательно, что люди с высшим образованием чаще выступали в опросе за необходимость закреплять отношения в ЗАГСе.

«Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (42%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 26%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (48%)», — сказано в исследовании.

При этом, чем больше зарабатывает женщина, тем меньше она стремится выйти замуж ради деторождения. А вот состоятельные мужчины (46%), напротив, больше придерживаются регистрации отношений в отличие от юных и имеющих низкий доход.

