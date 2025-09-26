Верховный совет Туркмении попросил лидера страны перестать повышать зарплаты

В Туркменистане предложили заморозить повышение заработных плат, пенсий и пособий. Такое заявление было сделано на заседании Халк Маслахаты (Верховного совета) 20 сентября. Почётный старейшина Язмырат Атамырадов, обращаясь к президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову, который носит титул Аркадаг (Покровитель), предложил остановить дальнейший рост социальных выплат. Об этом сообщает газета «Независимый Туркменистан».

«Учитывая высокий уровень социально-бытовых условий людей, предлагаю перестать повышать заработную плату, пенсии, государственные пособия, стипендии для студентов. От чистого сердца просим вас поддержать это предложение», — заявил Атамырадов.

По его словам, Туркменистан является уникальной страной, предоставляющей своим гражданам льготы, которых не сыскать в других государствах. Вместо того чтобы направлять средства на повышение социальных выплат, Атамырадов предложил инвестировать деньги в развитие инфраструктуры и других важных направлений для страны.

Эти шаги, по мнению старейшины, помогут сосредоточиться на долгосрочных проектах, которые обеспечат устойчивое развитие и процветание Туркменистана в будущем.

