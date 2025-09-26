Китай дал жёсткий ответ Западу на попытку переложить вину за конфликт на Украине
Китай отверг призывы Запада оказать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что перекладывание ответственности на Пекин проблему не решит.
Дипломат подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта, но как ответственная держава придерживается объективной позиции и содействует переговорам. Он указал, что корни кризиса — в накопившихся противоречиях в сфере безопасности в Европе, которые необходимо решать через диалог с учётом интересов всех сторон.
Представитель ведомства также выразил поддержку более активной роли Европы в политическом урегулировании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Китая содействовать урегулированию на Украине. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин хочет прекращения кризиса.
