Польский альпинист показал спуск с Эвереста на лыжах без кислородной маски
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andrzejbargiel
Польский альпинист Анджей Баргель смог совершить спуск с вершины Эверест, не используя дополнительный кислород. Спортсмен скатился вниз на лыжах. Впечатляющее видео он опубликовал в соцсетях.
Спуск на лыжах с Эвереста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andrzejbargiel
«Первый в жизни лыжный спуск с вершины Эвереста без дополнительного кислорода», — поделился мужчина в Сети.
Баргель давно занимается скиальпинизмом и совершает спуски именно на лыжах. Сейчас атлету 37 лет, он уже покорил более пяти мировых вершин, за что был удостоен звания «Снежный барс». Не все альпинисты способны повторить подобный спуск с Эвереста. Семь лет назад он стал первым, кто смог спуститься с K2 (Чогори), не снимая лыж.
Ранее Life.ru писал, что семилетний Дмитрий Назаров пошёл в первый класс школы посёлка Научный в Крыму через две недели после восхождения на Эльбрус. Мальчик занимается альпинизмом буквально с пелёнок.
