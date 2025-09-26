Польский альпинист показал спуск с Эвереста на лыжах без кислородной маски

Польский альпинист Анджей Баргель смог совершить спуск с вершины Эверест, не используя дополнительный кислород. Спортсмен скатился вниз на лыжах. Впечатляющее видео он опубликовал в соцсетях.

Спуск на лыжах с Эвереста. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andrzejbargiel

«Первый в жизни лыжный спуск с вершины Эвереста без дополнительного кислорода», — поделился мужчина в Сети.

Баргель давно занимается скиальпинизмом и совершает спуски именно на лыжах. Сейчас атлету 37 лет, он уже покорил более пяти мировых вершин, за что был удостоен звания «Снежный барс». Не все альпинисты способны повторить подобный спуск с Эвереста. Семь лет назад он стал первым, кто смог спуститься с K2 (Чогори), не снимая лыж.

Ранее Life.ru писал, что семилетний Дмитрий Назаров пошёл в первый класс школы посёлка Научный в Крыму через две недели после восхождения на Эльбрус. Мальчик занимается альпинизмом буквально с пелёнок.