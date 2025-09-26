Интервидение
26 сентября, 12:48

Клиент всегда прав: Спустить дорогущий телевизор из DNS по эскалатору придумал сам покупатель

SHOT: Работник DNS травмировался, спуская телевизор по эскалатору в Приморье

В Приморском крае при спуске купленного телевизора по эскалатору пострадал работник магазина DNS. Телевизор, разумеется, разбит в крошки. Идея вынести товар именно так принадлежала клиенту, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Разбитый телевизор. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сам телевизор стоит около 200-250 тысяч рублей. Экран был огромный поэтому выносить его было непросто. Покупатель решил, что лучше всего будет сделать это с помощью эскалатора, хотя были и другие варианты.

Помочь спустить царь-телек по эскалатору вызвался работник магазина электроники, который в итоге получил множественные гематомы в ходе этой операции. Кто будет компенсировать ущерб — выясняется. Известно, что сам клиент стоял ниже по эскалатору и придерживал покупку, но поднял её слишком высоко.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники магазина электроники сложили в гармошку дорогой телевизор, который мужчина прибрёл у них в DNS. Коробка оказалась слишком большой, поэтому упёрлась в потолок, но эскалатор продолжал уверенно его таранить.

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

