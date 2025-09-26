ЦБ вычислил и внёс в базу уже 1,2 миллиона дропперов

Количество установленных дропперов достигло 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXII Международном банковском форуме.

По данным регулятора, ежедневно представители финансвого мониторинка выявляют порядка 100 тысяч счетов подставных лиц, используемых для обналичивания похищенных денег через банковские карты.

«Сейчас в базе дропов где-то 1 млн 200 человек», — сказал Шабля.

Ранее Life.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность для дропперов – лиц, предоставляющих свои банковские карты мошенникам для совершения незаконных финансовых операций. Поправки к статье 187 УК РФ предусматривают наказание для всех, кто передаёт свои карты злоумышленникам.