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Регион
1 августа, 10:07

Первое уголовное дело по факту дропперства в Москве направили в суд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORASIT SRIKHAM-ON

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SORASIT SRIKHAM-ON

В Москве прокуратура направила в суд первое уголовное дело, связанное с дропперством, о чём сообщило надзорное ведомство. О возбуждении этого первого уголовного дела по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса также заявили представители МВД.

«Прокуратура Северного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении так называемого дроппера — женщины, передавшей данные своего банковского счёта мошенникам. <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Обвинение предъявлено по части четвёртой ст. 187 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемая полностью признала свою вину и сообщила, что за открытие счёта ей была обещана оплата в размере 25 тысяч рублей, из которых она успела получить пять тысяч. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Сама обвиняемая, действуя по указанию мошенников, зарегистрировалась в качестве ИП, открыла банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания и предоставила свои данные. Впоследствии она передала логин и пароль от записи неустановленным лицам.

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Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за дропперство. Он направлен против лиц, оказывающих содействие мошенникам в отмывании и обналичивании незаконно полученных денежных средств посредством использования своих банковских счетов. За совершение подобных преступлений теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Наталья Афонина
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