Первое уголовное дело по факту дропперства в Москве направили в суд

В Москве прокуратура направила в суд первое уголовное дело, связанное с дропперством, о чём сообщило надзорное ведомство. О возбуждении этого первого уголовного дела по части третьей статьи 187 Уголовного кодекса также заявили представители МВД.

«Прокуратура Северного административного округа утвердила обвинительное заключение в отношении так называемого дроппера — женщины, передавшей данные своего банковского счёта мошенникам. <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе.

Обвинение предъявлено по части четвёртой ст. 187 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемая полностью признала свою вину и сообщила, что за открытие счёта ей была обещана оплата в размере 25 тысяч рублей, из которых она успела получить пять тысяч. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Сама обвиняемая, действуя по указанию мошенников, зарегистрировалась в качестве ИП, открыла банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания и предоставила свои данные. Впоследствии она передала логин и пароль от записи неустановленным лицам.