«Спокойный вопрос»: Life.ru узнал, что изменится после введения нового ГОСТа на пиво

Новый ГОСТ для пива начнёт действовать с 2027 года. Его ключевой критерий — не менее 80% сырья должен составлять солод, а оставшиеся 20% могут быть несоложеными продуктами, из которых лишь 2% — сахаросодержащие. Исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка» (ОУПБР) Камаль Лебедев объяснил Life.ru, зачем это нужно и к каким последствиям приведёт.

Эта дискуссия давняя, и сам ГОСТ не является неожиданностью для рынка. Более того, стоит вспомнить, что в советское время пиво относилось к пивобезалкогольным напиткам — то есть слабоалкогольным, близким к безалкогольным. Сейчас, к примеру, акциз на пиво распространяется на напитки крепостью до 8,5%. Камаль Лебедев Исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка»

Важно понимать разницу между ГОСТами: если на продукте написано «пиво», он должен соответствовать новым строгим ограничениям. Если же нет — производитель может выпустить его по ГОСТу для «пивных напитков», где требования к составу значительно мягче. Раньше название «пиво» имело большую ценность в глазах потребителя, а «пивной напиток» вызывал недоверие. Однако ситуация изменилась после крафтового бума 2010-х годов. Появилась аудитория ценителей, которая ориентируется не на название, а на реальные параметры: крепость, плотность сусла, горечь (IBU) и наличие особых добавок. Для них главное — вкус, а не категория на этикетке, пояснил эксперт.

«Введение нового ГОСТа вряд ли серьёзно повлияет на поведение потребителей или производителей. Пивом будет называться то, что соответствует стандарту, а всё остальное станет пивным напитком. Если бы этот ГОСТ обсуждался десять лет назад, это вызвало бы ожесточённые споры на рынке. Сегодня же эта тема уже неактуальна», — добавил Лебедев.

Поскольку новый стандарт вступит в силу только в 2027 году, а его разработка ведётся уже несколько лет, прогнозировать детали рано. Однако качественно можно утверждать, что сейчас это вопрос спокойный и не вызывающий активной дискуссии среди участников рынка. Камаль Лебедев Исполнительный директор ассоциации «Объединение участников пивобезалкогольного рынка»

Напомним, сегодня стало известно, что Росстандарт впервые с 2012 года утвердил новый ГОСТ для пива. Он начнёт действовать с января 2027 года. Из нового: появятся критерии идентификации для борьбы с подделками, напиток минимум на 80% должен состоять из солода, содержание продуктов с сахаром — не более 2%. Кроме того, как пиво можно будет продавать только напитки, где спирт появился методом естественного брожения сусла из солода и хмеля — без спирта и ароматизаторов. Список разрешённых к использованию солодов был расширен — производителям можно будет использовать ржаной, гречишный, просяной и прочие.