26 сентября, 12:42

ЦБ представил Думе новый проект денежно-кредитной политики на 2026 – 2028 годы

Обложка © Life.ru

Центробанк РФ представил обновлённый проект документа «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов». Документ отправлен в Госдуму на рассмотрение, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России направил в ГД обновлённый проект Основных направлений ДКП на 2026 — 2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года», сказано в тексте.

Это уже вторая версия документа, в которой ЦБ учёл корректировки ключевой ставки и прогнозы её изменений.

Ранее сообщалось, что Совет директоров Банка России проведёт первое заседание нового года по ключевой ставке в пятницу, 13 февраля 2026 года. Тогда же регулятор опубликует обновлённый среднесрочный макропрогноз, следует из календаря заседаний, размещённого на сайте ЦБ.

Татьяна Миссуми
