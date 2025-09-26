Россиянка попала в больницу вместо Таиланда и взыскала с турфирмы 500 тысяч рублей

Жительница Подмосковья через суд взыскала с туроператора более полумиллиона рублей за сорванную поездку в Таиланд из-за ДТП. Об этом сообщает издание TourDom со ссылкой на судебные документы.

Женщина приобрела тур на Пхукет за 533 тысячи рублей, но по дороге в аэропорт Домодедово попала в аварию и оказалась в реанимации с сотрясением мозга. Туроператор отказался переносить поездку, вернув лишь 42 тысячи рублей из уплаченной суммы.

Егорьевский городской суд Московской области удовлетворил исковые требования, обязав туркомпанию вернуть 487 тысяч рублей за тур и выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. В общей сложности пострадавшая туристка получила 517 тысяч рублей за невозможность совершить запланированное путешествие.

Ранее сообщалось, что артистки музыкального театра из Ростова-на-Дону и их подруги стали жертвами мошеннической схемы «турагента», оставшись без запланированной поездки в Египет и денежных средств после оплаты путёвок. В аэропорту Минеральных Вод они обнаружили отсутствие билетов и бронирования.