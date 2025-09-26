Синоптик разрушила мечты москвичей о старом бабьем лете

Метеоролог Татьяна Позднякова опровергла существование понятия «старое бабье лето». По словам синоптика, тепло не вернётся в столичный регион до конца сентября.

«Приходит бабье лето всегда до дня осеннего равноденствия. Да, возможны возвраты тёплой погоды в октябре. И даже в ноябре бывает, что возвращается тёплая погода, но уж никак нельзя назвать это бабьим летом», — поделилась она в беседе с aif.ru.

Синоптик уточнила, что в этом году бабье лето в Москве продолжалось всего три дня, а в последнюю неделю сентября температура опустится ниже климатической нормы, составляя ночью +3…+8 °С, а днём — не выше +10…+12 °С.

Впрочем, без тёплых дней эта осень нас не оставит. Ранее глава центра «Метео», также спрогнозировавший холодное завершение сентября, сообщил о том, что теплая и солнечная погода вернётся в октябре.