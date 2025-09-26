Белоусов вручил Золотые Звёзды российским офицерам за мужество и героизм на СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Вручение «Золотых Звёзд» офицерам Армии России. Видео © Предоставлено Life.ru

Глава военного ведомства вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие командиру бригады Антону Станкевичу, командиру штурмового отряда Зоригто Ангархаеву, командиру звена эскадрильи Ивану Власенко и командиру парашютно-десантного батальона Игорю Лазареву. Белоусов поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарив их за мужество и образцовое выполнение боевых задач.

Офицеры поделились эмоциями от полученной награды. Видео © Предоставлено Life.ru

Министр обороны отметил, что каждый из награждённых вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту её суверенитета, а вручённые награды являются знаком признания их заслуг перед Отечеством.

Ранее Андрей Белоусов провёл технический совет по развитию управления беспилотными системами. Министр отметил, что военнослужащие Армии России выполняют до 80% огневых задач в зоне спецоперации с применением БПЛА, в связи с чем вопрос повышения эффективности беспилотников становится приоритетным.