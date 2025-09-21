Загадочный гость из России: Вучич рассказал, кто напугал западные посольства в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что дипломатические представительства стран Запада впали в панику из-за слухов о визите российского министра обороны Андрея Белоусова на парад «Сила единства» в Белграде. Посольства давили на сербские власти и пытались узнать, действительно ли Москва отправляет делегацию высокого уровня.

«Когда СМИ сообщили, что специальные гости едут на парад в Сербию, а это были гости из арабских стран, то нам поступили звонки из всех западных посольств в Белграде: «Неужели правда, что прибывает министр обороны России в Сербию, ведь это бы было скандально и возмутительно», – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что в действительности в Белград прибыл президент ОАЭ шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, но до последнего это знали лишь трое человек. По словам сербского лидера, дипломатическая паника была настолько сильной, что западные представители начали угрожать и требовать разъяснений.

«Об этом знал только я и ещё два человека, я никого не оповещал. И потому что они не знали ничего, поднялся шум, тогда я сказал Тане Йович, пусть они все мне звонят, и половина из них отказалась от своих намерений ругаться и угрожать», – добавил президент.

Вучич также заявил, что впереди его ждут непростые переговоры на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Там будут поднимать вопросы Косово и ситуации в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Он отметил, что Запад раздражён неудачами на украинском фронте и ищет «слабое звено».

«Надо учитывать фрустрацию и комплексы, которые у них сейчас есть, потому что они не могут победить русских на фронте и должны найти кого-то, кто может. Прошу вас, чтобы это опять не оказался сербский народ, как это было много раз, потому что никто по нам ни одной слезинки не прольёт, все будут очень громкими в разных СМИ и рупорах, но ни единой слезы не прольют по нам», – подчеркнул он.