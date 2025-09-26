Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 13:39

Меркель раскрыла «‎тёмные» тайны своей бурной молодости

Экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала, что курила по упаковке сигарет в день

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что вела довольно фривольный образ жизни в юности – она много курила и «была плоха в спорте». Также будущая чиновница не любила танцы и чувствовала себя в этом неуклюже.

«Я курила одну упаковку в день, это так»,поделилась своими «тёмными» тайнами Меркель в беседе с журналистом издания Spiegel. Она добавила, что всё же у неё есть скрытые таланты — и это готовка.

Пушков: Меркель создала крупнейший миграционный кризис в истории Европы
Пушков: Меркель создала крупнейший миграционный кризис в истории Европы

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, глава РФ иначе оценивает окончание холодной войны и распад Советского Союза. Осознание различий в их позициях пришло Меркель во время одного из первых разговоров, когда Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой XX века.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar