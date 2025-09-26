Меркель раскрыла «‎тёмные» тайны своей бурной молодости

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что вела довольно фривольный образ жизни в юности – она много курила и «была плоха в спорте». Также будущая чиновница не любила танцы и чувствовала себя в этом неуклюже.

«Я курила одну упаковку в день, это так», — поделилась своими «тёмными» тайнами Меркель в беседе с журналистом издания Spiegel. Она добавила, что всё же у неё есть скрытые таланты — и это готовка.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об отношениях с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, глава РФ иначе оценивает окончание холодной войны и распад Советского Союза. Осознание различий в их позициях пришло Меркель во время одного из первых разговоров, когда Путин назвал распад СССР величайшей катастрофой XX века.